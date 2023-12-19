«Жизнь сложнее правил»: сенатор выступила против запрета абортов Сенатор Лантратова выступила против запрета абортов в России

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Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Дарья Лантратова выступила против запрета абортов в России. Комментируя ситуацию Lenta.ru, сенатор отметила, что «жизнь сложнее схем и правил», поэтому только сама женщина может решить, что будет для нее лучше. Государство же должно создавать комфортные условия и формировать правильные ориентиры для женщин.

Жизнь сложнее схем и правил, и только сама женщина может решить, что будет во благо. Обязанность государства — создавать комфортные условия и формировать ценностные приоритеты и для молодых девушек, и для многодетных матерей, — уточнила Лантратова.

Сенатор считает, что нельзя вмешиваться в частную жизнь женщины, тем самым нарушая личные границы. По словам Лантратовой, необходимо расширять просветительские проекты. Женщины должны чувствовать защиту государства, если оказываются в сложных жизненных ситуациях. Только это, по мнению сенатора, поможет «избежать подмены понятий и снизит уровень тревоги».

Губернатор Курской области Роман Старовойт ранее заявил, что ни в коем случае нельзя запрещать или ограничивать аборты. По его словам, это личное решение женщины, а кроме того, существует целый ряд показаний для прерывания беременности.