«Живут в зазеркалье»: в ГД ответили на обвинения в дезинформации по Украине Депутат Госдумы Ющенко: Запад живет в другой реальности, обвиняя Россию в дезинформации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума

Западные страны живут в своем мире, в котором формируют восприятие действительности, не имеющее отношения к реальности, рассказал NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко. Так он прокомментировал заявление глав МИД стран G7, которые раскритиковали Россию за «распространение ложной информации» для поддержки политики государства в отношении Украины. По словам Ющенко, западные СМИ сами активно используют ложь и средства манипуляции, «переворачивая все с ног на голову».

Западные страны живут в своем мире, в зазеркалье, в котором они формируют свое восприятие действительности, не имеющее отношения к реальности. Они живут в этой парадигме, все переворачивая с ног на голову, полностью используя в СМИ средства манипуляции и ложь. Что они имели в виду, говоря о дезинформации об СВО, которая распространяется со стороны России? То, что обстреливают Донецк и погибают люди, что в Донецке нет воды? — заявил Ющенко.

Депутат признался, что не удивлен таким выражениям. По мнению Ющенко, представители G7 продолжат подобную политику в отношении РФ, однако их риторика изменится после подведения итогов СВО.

Главы МИД стран G7 ранее раскритиковали Россию за «распространение ложной информации для привлечения» поддержки политики государства в отношении Украины, сделав соответствующее совместное заявление по итогам встречи в Японии. Министры выразили озабоченность в связи с «растущими угрозами» в отношении их стран, экономик и обществ. Они заявили, что эти угрозы представляют собой «иностранное вмешательство», включающее в себя дезинформацию, «нацеленную на прерывание демократических процессов».