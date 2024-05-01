«Живут в своем мире»: постпредство России жестко ответило на обвинения ЕС Постпредство РФ обвинило ЕС в распространении фейков о нарушении прав компаний

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Постпредство России при Европейском союзе заявило в Telegram-канале, что Брюссель распространяет ложную информацию о мерах, которые Москва якобы применяет против работающих в РФ европейских компаний. В сообщении миссии говорится, что члены ЕС «создали и живут» в каком-то своем мире.

Евросоюз продолжает дезинформировать мировую общественность, пытаясь навязать ей нарративы о якобы несоблюдении Россией международного права… Еще одно свидетельство того, что есовцы живут в созданном ими же мире. В нем можно делать вид, что ЕС и его страны-члены не развязывали против России торгово-экономическую войну, — сказали в миссии.

Постпредство добавило, что именно вследствие санкций Европейского союза все мировое сообщество столкнулось с кризисами. Речь идет как об энергетическом, так и о продовольственном.

Ранее Брюссель призвал Москву пересмотреть решение о временной передаче в управление АО «Газпром бытовые системы» активов российских «дочек» немецкой компании BSH Hausgerate и итальянской Ariston. Внешнеполитическая служба Евросоюза распространила соответствующее заявление.

Самые известные марки в России немецкого концерна BSH Hausgerate GmbH — Bosch и Siemens. Ariston, принадлежащая концерну Indesit Company, продает крупную бытовую технику. «Газпром бытовые системы» — дочерняя компания «Газпрома», производящая бытовые газовые и электрические плиты. Дочерние предприятия Ariston и BSH Hausgerate во временное управление она получила указом президента РФ Владимира Путина.