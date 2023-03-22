«Живут в параллельной реальности»: в ГД оценили лекцию Муратова в МФТИ Депутат Соловьев: руководство МФТИ допустило ошибку, разрешив лекцию Муратова

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Дмитрий Муратов

Руководство отдельных бюджетных государственных учебных заведений живет в параллельной реальности, если оно допускает лекции оппозиционных политиков во время спецоперации на Украине, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Сергей Соловьев. Таким образом он прокомментировал решение МФТИ провести 28 марта встречу студентов с главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым.

Дмитрий Муратов подписал обращение против спецоперации на Украине и занял антироссийскую позицию, критикуя СВО, наши вооруженные силы и решения верховного главнокомандующего. Враг стоит у нас на пороге, а они представляют возможность их пропагандистам находить оправдания чудовищным преступлениям киевского режима. Возникает ощущение, что у нас руководство отдельных бюджетных государственных учебных заведений живет в параллельной реальности, — заявил Соловьев.

Он добавил, что считает кощунственным объяснять такие встречи свободомыслием. По мнению депутата, с одной стороны, воины-герои отстаивают безопасность России, воюют с неофашизмом на Украине, а с другой, теоретики с либеральными взглядами допускают до умов молодежи прозападных пропагандистов.

Проблема в том, что отдельные руководители учреждений, находясь в тылу и в плену собственных грез, в мире формул и теорем, не чувствуют дыхания войны, — резюмировал Соловьев.

В сентябре Таганский суд Москвы уже штрафовал «Новую газету» за дискредитацию ВС РФ на 400 тысяч рублей. 17 ноября Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Новой газеты». Ранее Верховный суд России по иску Роскомнадзора отозвал у «Новой газеты» лицензию электронного СМИ. Основанием для иска стало упоминание изданием в своих материалах двух организаций без маркировки, что они являются иностранными агентами.

Как подсчитал позже главред издания, нобелевский лауреат Дмитрий Муратов, в России за последнее время закрыли 262 не зависимых от государства медиа. Иностранными агентами в РФ объявлены более 300 работников прессы и активистов, добавил он.