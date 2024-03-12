«Живой документ»: Нарышкин о возможности изменения Конституции России Нарышкин: Конституция РФ может меняться в соответствии с потребностями общества

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Конституция России является живым документом, который может и должен меняться, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в статье, опубликованной в журнале «Разведчик». По его словам, необходимо, чтобы основной закон страны соответствовал потребностям общества, а также возникающим вызовам.

Хочу также напомнить, что Конституция — это живой документ, она может и должна меняться в соответствии с актуальными потребностями российского общества и возникающими новыми вызовами, — заявил Нарышкин.

Комментируя призывы к поиску национальной идеи, глава СВР отметил, что она состоит в неотступном следовании Конституции. Нарышкин заявил, что незачем «изобретать велосипед». Необходимо всего лишь последовательно добиваться воплощения в жизнь положений и норм основного закона РФ, указал он.

Нарышкин ранее заявил, что страны Запада планируют устроить революцию в России, уверовав в собственную способность устраивать успешные госперевороты. Он напомнил, что на счету у США и их союзников трагедии «арабской весны» и Евромайдана. Однако он подчеркнул, что такие планы обречены на провал.