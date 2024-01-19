«Живое слово» признали иностранным агентом Минюст РФ включил социолога Юдина и лекторий «Живое слово» в реестр иноагентов

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Минюст России включил в список иностранных агентов шесть человек, в том числе социолога Григория Юдина и политика Евгению Чирикову. Реестр также пополнили лекторий «Живое слово» и «Комитет ингушской независимости», сообщила пресс-служба ведомства.

19 января 2024 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены В. Г. Живица, В. А. Олейник, Л. М. Тагаева, Е. С. Чирикова, Г. Б. Юдин, лекторий «Живое слово», а также «Комитет ингушской независимости», — говорится в сообщении.

Минюст обосновал включение Юдина в список тем, что он сотрудничал с иноагентами и выступал против СВО, а также распространял ложные сведения о решениях российской власти и проводимой ей политике. Смоленскому политику Владиславу Живице соответствующий статус также присвоили из-за того, что он выступал против специальной военной операции и распространял фейки о Вооруженных силах РФ. Аналогичный повод послужил причиной и для признания иноагентом журналистки Лолы Тагаевой.

Политика Евгению Чирикову признали иноагентом, в частности, из-за того, что она участвовала в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и такими же агентами. Минюст также внес в перечень блогера Владислава Олейника, который, как указало ведомство, является участником организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ.

Лекторий «Живое слово» активно взаимодействовал с иностранными агентами и распространял недостоверную информацию о российской политике. «Комитет ингушской независимости» среди прочего призывал к действиям, направленным на подрыв территориальной целостности РФ.

При этом по распоряжению Минюста из реестра исключили Институт развития прессы — Сибирь. Причиной стала ликвидация этого некоммерческого партнерства.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в реестр иноагентов могут внести комика Александра Гудкова. По информации канала, общественники из «Молодого десанта» заподозрили шоумена в финансировании ВСУ и дискредитации российской армии.