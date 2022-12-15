Жителя Хабаровска приговорили к 12,5 года колонии за передачу данных ВСУ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд в Хабаровске приговорил местного жителя Вячеслава Мамукова к 12,5 года колонии строгого режима за попытку передачи секретных данных украинским военным, пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ. Осужденный пытался сообщить информацию об объектах транспортной инфраструктуры. Приговор вступил в законную силу.

Суд признал Мамукова В.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России «Государственная измена», назначив наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима, — говорится в сообщении ФСБ.

Ранее житель Хабаровска пытался продать в интернете украинским военным информацию, «которая могла быть использована в ущерб безопасности РФ, в том числе для совершения диверсионных акций».

До этого силовики задержали в красноярском аэропорту жителя Абакана, который хотел примкнуть к Вооруженным силам Украины. Мужчину заподозрили в покушении на государственную измену. Он пытался попасть на территорию Украины транзитом через одну из стран СНГ. Задержанный уже совершил акты вандализма в отношении административных зданий органов власти. Мужчину привлекли к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 214 УК РФ (Вандализм).