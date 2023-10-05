Жителя Гусь-Хрустального задержали за работу со спецслужбами Украины ФСБ задержала жителя Гусь-Хрустального за сотрудничество со спецслужбами Украины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ задержали жителя Гусь-Хрустального Владимирской области по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, сообщил в беседе с ТАСС представитель Центра общественных связей ведомства. По его словам, мужчина должен был за деньги предоставить своему куратору данные о передвижении железнодорожных составов с военной техникой в регионе. В отношении него возбудили уголовное дело.

Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Гусь-Хрустального Владимирской области, причастного к сотрудничеству на конфиденциальной основе с украинскими спецслужбами, — рассказали в ФСБ.

Отмечается, что задержанный пытался установить контакт с представителем иностранной спецслужбы с целью получения вознаграждения за выполненное задание. В ведомстве подчеркнули, что действия мужчины были направлены на нанесение ущерба безопасности России. Факт получения им денежных средств, а также вся переписка с куратором были задокументированы. Уголовное дело в отношении мужчины возбудили по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст. 275.1 УК РФ).

Ранее в Южно-Сахалинске сотрудники ФСБ задержали местного жителя по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Украины. В ведомстве отметили, что 57-летний мужчина планировал оказать содействие украинским органам, но не успел это сделать. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст. 275.1 УК РФ).