Жительница Брянской области погибла при обстреле со стороны ВСУ Богомаз: жительница Брянской области погибла при обстреле со стороны ВСУ

Фото: МО Украины

Жительница села Зерново Брянской области погибла при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Он добавил, что атаки украинской армии ведутся целенаправленно по мирным жителям.

Село Зерново Суземского района сегодня неоднократно подвергалось обстрелу украинских террористов. Обстрел ведется целенаправленно по мирным жителям. К сожалению, в результате очередного обстрела погибла жительница села. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшей, — говорится в сообщении.

Губернатор отметил, что семье будет оказана материальная помощь. По его словам, к обследованию поврежденных объектов приступят после работы спецслужб.

Ранее Богомаз писал, что три украинских беспилотника были сбиты силами противовоздушной обороны над Трубчевским районом. Пострадавших и разрушений инфраструктуры зафиксировано не было.

16 мая врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что территория Курской области была атакована несколько раз со стороны Украины. Под огонь попали несколько сел, обошлось без пострадавших. По словам Смирнова, в результате атаки близ деревни Городище Рыльского района было повреждено здание, а в селе Горналь сожжен сеновал.