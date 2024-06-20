Вьетнамцы выстроились в очередь ради фотографии с Aurus Путина

Фото: kremlin.ru

Церемония официальной встречи Владимира Путина с президентом Вьетнама То Ламом

Лимузин Aurus, на котором президент РФ Владимир Путин приехал на переговоры в президентский дворец в Ханое, вызвал интерес у местных жителей. Вьетнамцы — как простые прохожие, так и сотрудники полиции — выстроились в очередь, чтобы сфотографироваться на его фоне, передает РИА Новости.

Во время переговоров Путина и президента Вьетнама То Лама Aurus был припаркован во дворе дворца. Жители столицы сбежались посмотреть на новинку и стали фотографироваться на ее фоне.

Накануне в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина появилось видео, как Путин прокатил главу КНДР Ким Чен Ына за рулем автомобиля Aurus. Отмечается, что после поездки лидеры государств совершили совместную пешую прогулку.

До этого заместитель директора проекта «Единая модульная платформа» ФГУП «НАМИ» Александр Лебедев рассказал, что локализация производства машин Aurus в России составляет порядка 90%. При этом в последнее время производство некоторых компонентов седана перенесли из недружественных стран в лояльные государства.

В марте главный дизайнер Aurus Юрий Черненко анонсировал выпуск электромотоциклов. Специалист уточнил, что российский автомобильный бренд сейчас проводит активные испытания транспортного средства. Черненко также заявил о хороших перспективах для электромотоциклов.