Жителей еще одного района Кургана призвали срочно эвакуироваться Власти Кургана объявили об эвакуации жителей расположенных у дамбы домов

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

В Кургане возникла угроза подтопления домов, прилегающих к дамбе около Кировского моста, сообщила пресс-служба правительства Курганской области. Жителей указанного района призвали собрать необходимые вещи и незамедлительно эвакуироваться из опасной зоны.

Вниманию жителей домов, прилегающих к дамбе в районе Кировского моста! Возникла угроза подтопления. Проводится эвакуация. Забирайте детей, пожилых и маломобильных родственников и домашних животных. Cобирайте вещи, документы, лекарства и покидайте опасную зону, — сказано в сообщении.

Отмечается, что уровень воды в реке Тобол около Кургана поднялся на два сантиметра за два часа и достиг отметки в 10,15 метра. На некоторых участках этот показатель превысил максимум 1994 года, в том числе в районе Кулацкого и Смолино ниже по течению.

Ранее в Кургане и семи округах области закрыли для движения транспортных средств несколько межмуниципальных дорог. Речь идет о Мокроусовском, Белозерском, Кетовском, Притобольном, Шатровском, Целинном и Куртамышском районах. В частности, полностью перекрыто движение на трассах Каминское — Белое и Нагорское — Утятское.