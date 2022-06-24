«Жили в норах»: Кадыров о жалобах украинских военных на командиров Кадыров: Киев использует солдат ВСУ как пушечное мясо и уничтожает свой народ

Фото: Пресс-служба главы Чеченской Республики/РИА Новости

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинское командование «уничтожает собственный народ» и использует солдат «как пушечное мясо». В качестве аргумента чеченский лидер опубликовал видео, где украинские солдаты первой роты 74-го отдельного разведбатальона ВСУ жалуются на своих командиров и условия, в которых они оказались во взятых в кольцо сотрудниками Росгвардии и бойцами народной милиции ЛНР населенных пунктах в окрестностях Северодонецка и Лисичанска.

Мы пришли сюда с автоматами и уже 10 дней без связи, жили в норах... У нас проблемы с продовольствием, с медикаментами, нет воды, нет поддержки артиллерии, нет тепловизоров... У нас контуженные и раненные в бою... Мы не можем дальше продолжать нести службу, — приводит слова солдат ВСУ Кадыров.

Ранее Кадыров опубликовал видео, на котором находящиеся в Северске (ДНР, Украина) украинские военные пожаловались президенту Владимиру Зеленскому на командование, отметили, что «морально сдались», и пригрозили уйти со службы.

Также глава Чечни заявил, что наплевательское отношение командования стало привычным для ВСУ. По его словам, сдавшиеся в плен во Врубовке ЛНР украинские военные «в один голос» жалуются на то, что их «бросили на произвол судьбы». Чеченский лидер отметил, что в последнее время все больше пленных военнослужащих осознают эту «гнилую политику» своего руководства.