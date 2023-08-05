«Жестокость и сила»: Медведев предложил ответ на атаку ВСУ по танкеру Медведев пообещал Украине «экологический» удар возмездия

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Украинское руководство понимает только жестокость и силу, заявил в Telegram-канале заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. На попытки Киева устроить экологическую катастрофу в Черном море он предложил ответить зеркально.

<...> понимают только жестокость и силу. Видимо, им мало ударов по Одессе, Измаилу и др. Если киевская мразь хочет устроить экологическую катастрофу в Черном море, она должна получить ее на той части их территории, которая скоро отвалится Польше и которая будет смердеть после этого веками, — заявил Медведев.

Это также будет окончательным решением России по зерновой сделке, добавил политик.

Ранее представитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об атаке украинских дронов на гражданский танкер SIG. По его словам, судно находилось на якорной стоянке, в результате нападения несколько человек пострадали от разбившихся стекол. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

В Сети также появились фотографии поврежденного танкера. После атаки водой залило машинное отделение судна, стекла были выбиты на капитанском мостике. Также повреждения получила обшивка корабля.

Украинский режиссер Игорь Лопатенок назвал произошедшее государственным террором. По его словам, атаки на российские гражданские объекты — старый трюк ВСУ.