«Жестко и безумно»: Захарова указала на меры Запада по отношению к Грузии Захарова назвала жестокой и безумной политику Запада по отношению к Грузии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Запад действует максимально жестко и «безумно» в отношении Грузии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала ТВЦ. По словам дипломата, у него не получилось дестабилизировать ситуацию в стране, как это произошло с Украиной.

С Грузией не получилось. Поэтому действуют жестко, действуют максимально, как они считают, эффективно с точки зрения сегодняшнего момента. С нашей точки зрения — безумно. Но другого не осталось: не умеют. Все растеряли, — пояснила она.

Захарова добавила, что ключевым фактором устойчивости Грузии к влиянию Запада стало «наличие людей внутри политической системы и грузинского общества, ориентированных на народ и на свою страну». Они «в меньшей степени» думают о внешних факторах, благодаря чему Грузия сохранила свое положение.

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди рассказала в разговоре с NEWS.ru, что США хотят превратить Грузию в подобие «раздавленной и зависимой» Украины. Вашингтон пытается раскачивать протестные настроения на территории республики, финансируя их и координируя, указала она. Сенатор добавила, что желание Тбилиси реализовывать национальную политику раздражает Запад.

До этого глава МИД Эстонии Маргус Цахкна предположил, что чуть было не принятый парламентом Грузии закон об иностранных агентах может привести к санкциям в отношении республики со стороны Евросоюза. Как отметил Цакхна, грузинская сторона лишится таких преференций, как освобождение от виз и возможность стать членом Евросоюза.