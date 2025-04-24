Жесткие меры могут ввести за продажу опасных товаров на маркетплейсах Депутат Леонов предложил наказывать маркетплейсы за продажу опасных товаров

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Депутат Госдумы Сергей Леонов предложил в беседе с «Парламентской газетой» внедрить для маркетплейсов особый механизм ответственности за продажу товаров, которые не отвечают требованиям качества и безопасности. По его мнению, новая мера позволит минимизировать торговлю контрафактной и потенциально опасной продукцией.

В какой форме эта ответственность будет установлена — вопрос пока открытый. Но она должна быть совершенно точно. Если вам, скажем, в магазине продали просроченный продукт — вы будете разбираться с магазином. <...> Не очень понятно, почему у нас маркетплейсов эта система не касается, — высказался Леонов.

Он также призвал создать единый реестр продавцов, замеченных в продаже опасных товаров. Это потенциально помешает им перейти на другие торговые площадки в случае блокировки на одной из них, пояснил парламентарий.

Как ранее стало известно, крупные маркетплейсы могут поднять цены и сократить ассортимент, если будет принят закон «О платформенной экономике». Ежегодные выплаты по обозначенным в инициативе штрафам могут составить 278 млрд рублей.