«Жестче наказывать»: в ГД призвали пересмотреть миграционную политику Депутат Водолацкий призвал пересмотреть миграционную политику

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Миграционную политику России необходимо пересмотреть, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его словам, работодатель должен нести ответственность за мигрантов круглые сутки.

Нужно в корне пересматривать всю миграционную политику. Жестче наказывать ответственных лиц, которые их сюда завозят. Тот, кто приглашает мигрантов на работу, несет за них ответственность 24/7. Такие структуры должны создавать собственные службы безопасности, отслеживать, где мигранты находятся, вести их контроль, учет, обучение законодательству РФ. Тогда у нас снимется масса проблем, — сообщил депутат.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что идея повышения призывного возраста для получивших гражданство России мигрантов не проработана должным образом. До этого председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что подобные законопроекты требуют серьезного подхода. Он подчеркнул, что инициатива должна быть согласована с Министерством обороны и федеральными органами исполнительной власти.

Предложение о повышении призывного возраста для новых россиян с 30 до 50 лет озвучил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Парламентарий отметил, что ежегодно паспорт РФ получают 700–800 тысяч человек, в основном приехавших в РФ из Средней Азии.