Жене экс-судьи Янгулбаева продлили арест до 12 июля

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный изолятор

Жене экс-судьи Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой продлили арест, сообщил ее сын Бакар Янгулбаев. По его словам, женщина проведет в СИЗО еще месяц — до 14 июля.

Я нахожусь с ней в переписке. Ей оказывают необходимое лечение. Претензии к ФСИН нет, — написал он в своем Telegram-канале.

Янгулбаев-младший уточнил, что в настоящее время дело прошло стадию предварительного расследования и находится на проверке у прокурора. Семья ожидает суд по существу.

В январе глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил семью судьи в террористической деятельности. Позднее в Нижнем Новгороде вооружённые люди в гражданской одежде и масках ворвались в квартиру, где проживали Янгулбаев и его супруга. Им передали постановление чеченского следствия о приводе на допрос: тогда силовики забрали с собой только Мусаеву, поскольку Янгулбаев имеет иммунитет. По словам адвоката, женщину силой вывели из квартиры и спустили по лестнице, при этом она потеряла сознание.

Как полагают правозащитники, действия силовиков связаны с преследованием в республике нескольких блогеров, которых власти считают причастными к организации оппозиционного Telegram-канала «1ADAT». В их числе сыновья судьи Абубакар и Ибрагим Янгулбаевы.

Вечером 22 января адвокат Наталья Добронравова сообщила, что Сайди Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью.