Желдорогу хотели пустить под откос: новости СВО на вечер 4 марта Последние новости об СВО на Украине

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Военнослужащие ВС РФ проводят показательное разминирование

4 марта в Минобороны сообщили последние новости о ходе специальной военной операции на Украине. В свежей сводке говорится, что за сутки российские войска уничтожили порядка 900 солдат ВСУ на Краснолиманском, Донецком, Купянском, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях в зоне СВО. Что касается техники, военнослужащие ВС РФ поразили три украинских вертолета Ми-8, три танка, боевую машину РСЗО «Град» и еще 77 единиц вооружения.

Тем временем Telegram-канал SHOT сообщил, что в российском городе Уссурийск на железнодорожных путях, по которым несколько дней назад был сформирован состав, перевозящий военную технику Вооруженных сил России, обнаружили самодельное взрывное устройство. По данным канала, под платформой на станции Уссурийск-2 лежала связка цилиндров, которые были крепко перемотаны бечевкой и накрыты тканью, общий вес СВУ составлял почти 1,5 кг. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru архивное фото

По прежнему, особое внимание уделяется ситуации вокруг Артемовска. Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал в соцсетях, что получил персональный приказ покинуть город, где он служит оператором беспилотников. Перевод в другое место он расценил как мелкую политическую месть.

По мнению военного обозревателя, полковника в отставке Виктора Литовкина, в случае успешного взятия города российские военные должны пойти на Краматорск, это и является главной целью ВС РФ в Донбассе. Он подчеркнул, что один из крупнейших городов в Донецкой области находится на окраине региона и в случае его покорения вся территория ДНР будет взята под контроль.

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, в свою очередь, сообщил, что украинские военнослужащие соорудили новый укрепрайон в населенном пункте Миньковка в 20 км от Артемовска. По его словам, вблизи села была обнаружена военная техника и скопление живой силы. При этом эксперт подчеркнул, что раньше там никакого укрепрайона не было.

Фото: МО Украины архивное фото

Местный житель, эвакуированный из Артемовска российскими военными, рассказал, что украинские снайперы прицельно стреляют по мирным гражданам в городе. По его словам, его жену убил снайпер ВСУ через стекло в их доме. Он уточнил, что стреляли женщины-снайперы в украинской форме, а одну из них заметил и он сам.

Также Марочко заявил, что российские военные вплотную приблизились к позициям украинских войск вблизи населенного пункта Кременная в ДНР. Он подчеркнул, что на этом участке фронта фактически не осталось серых зон, а в некоторых местах расстояние между оппонентами не превышает 40 метров.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу 4 марта проинспектировал группировку войск «Восток» в районе спецоперации и вручил государственные награды отличившимся военнослужащим. Министр пожелал им успехов и возвращения домой живыми.

Кроме того, российские территории несколько раз подверглись обстрелам со стороны ВСУ. Так, 4 марта украинский беспилотник сбросил боеприпас на поселок Старомихайловка в ДНР. По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, снаряд упал на здание поселковой администрации, в результате атаки ранения получили двое местных жителей. Также под обстрел попали приграничные территории Глушковского района Курской области. Губернатор региона Роман Старовойт заявил, что поселки Волфино и Краснооктябрьский остались без света. Кроме того, ВСУ обстреляли школу в селе Бутырки Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате нападения никто не пострадал.

Фото: vvgladkov/t.me ВСУ продолжают расстреливать мирные объекты

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что среди населения подконтрольного Киеву города Запорожье уже растет недовольство украинским лидером Владимиром Зеленским и его окружением, и назревает бунт. По его словам, горожане с нетерпением ожидают прихода российских войск.

Бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор, в свою очередь, высказал мнение, что Зеленский может сбежать из страны после окончания военных действий или даже до их завершения. По его мнению, у Зеленского и его окружения есть крупные счета в банках Кипра, а также собственность на Западе, что позволяет ему жить безбедно в одной из европейских стран.