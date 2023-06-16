«Ждут, что начнем кнопки нажимать»: Путин об атаках по территории России Путин назвал атаки на Белгородскую область попытками спровоцировать Россию на ответные действия

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил на ПМЭФ, что украинские атаки на Белгородскую область и на Кремль являются попыткой спровоцировать Россию на серьезные ответные действия. Глава государства предупредил, что в случае продолжения атак по РФ будет рассмотрен вопрос создания «санитарного кордона» на Украине.

Все просто ждут, что мы начнем кнопки нажимать. Но нет такой необходимости. Потому что противник на линии фронта успеха не имеет, в этом все дело. И понимая, что успех маловероятен, нас и провоцируют на какие-то жесткие действия в ответ в надежде потом ткнуть пальцем в нас и сказать: вот смотрите, какие они злобные, жестокие, с ними нельзя иметь дело, — сказал Путин.

Также в ходе пленарного заседания в рамках ПМЭФ российский лидер заявил, что готовящиеся Западом к поставке для ВСУ истребители F-16 ждет такая же участь, что и танки Leopard. Путин сказал, что у него нет сомнений в том, что американские самолеты будут гореть так же, как горят немецкие танки. При этом возможность размещения F-16 на аэродромах за границей представляет серьезную опасность втягивания НАТО в конфликт, обратил внимание президент РФ.