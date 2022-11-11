«Ждем встречи двух никто»: Захарова о переговорах Буша и Зеленского Захарова о переговорах Буша и Зеленского: ждем встречи двух никто

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Предстоящие переговоры президента Украины Владимира Зеленского и экс-главы Белого дома Джорджа Буша — младшего можно охарактеризовать как «встречу двух никто», заявила представитель МИД России Мария Захарова в Telegram. Она напомнила: ранее издание The Insider (организация, исполняющая функции иностранного агента) писало, что бывший американский президент является самым непопулярным в Соединенных Штатах. По мнению Захаровой, Зеленский может с ним посоревноваться.

Идея иноагентов о том, что Джордж Буш — младший никто, нам тогда показалась свежей и интересной. Теперь ждем официальной встречи двух «никто», в которой участники могли бы посоревноваться в непопулярности. Возможно, по этому случаю у The Insider найдется отдельный «инсайд»? — скаламбурила представитель МИД.

Ранее CNN сообщил, что Джордж Буш — младший и Владимир Зеленский на следующей неделе проведут переговоры в формате онлайн. Мероприятие было организовано на фоне накопившихся вопросов о том, будут ли члены Республиканской партии США оказывать помощь Украине, если одержат победу на выборах.

Ранее американский сенатор от штата Виргиния Ричард Блэк заявил, что Конгресс США вряд ли прекратит оказывать помощь Украине после ноябрьских выборов. При этом он допустил, что Вашингтон может замедлить финансирование Киева. Он уточнил, что сейчас внутри США растет давление с целью во что бы то ни стало прекратить военные действия на территории Украины. По словам сенатора, администрация президента Джо Байдена испытывает беспокойство касательно подобных волнений.

Выборы в законодательный орган США завершились 9 ноября. В ходе процедуры должны быть переизбраны 435 членов палаты представителей и 35 из 100 членов сената.

Ранее телеканал NBC сообщал, что члены Республиканской партии США смогут забрать в палате представителей конгресса 219 мест с погрешностью в 13 мест, демократы же займут 216 позиций. Чтобы контролировать нижнюю палату, партии необходимо занять 218 кресел.