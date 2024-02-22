«Ждем договора между ТНР и ДНР»: Медведев о ситуации вокруг штата Техас Медведев пошутил об ожидании договора о дружбе между независимым Техасом и ДНР

Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию вокруг штата Техас в США, пошутил, что теперь можно ожидать договора о дружбе между Техасской и Донецкой народными республиками. По его словам, которые приводит ТАСС, если раньше вопрос о его отделении считался нонсенсом, то сейчас является вполне обсуждаемой темой. Политик объяснил, что в американском обществе произошел «ценностный раздел».

Я же написал в своем юмористическом прогнозе, что это будет. Теперь мы все ждем заключения договора о дружбе и сотрудничестве между ТНР и ДНР — Техасской Народной Республикой и Донецкой Народной Республикой. Но на самом деле, если говорить серьезно, ещё лет двадцать назад это показалось бы нонсенсом. А сейчас это вполне обсуждаемо, — сказал он.

По словам Медведева, в США произошел раскол. Политик отметил, что это наблюдается как в обществе, так и в политике. В пример он привел обострение взаимоотношений между сторонниками Демократической и Республиканской партий.

Раньше же смеялись, говорили: «Да это одно и то же всё, это все крупный капитал, а у них единая позиция, есть лишь отдельные моменты, которые во время предвыборной кампании используют». А сейчас так уже сказать нельзя, — сказал он.

Медведев также заявил, что попытки забрать у России новые регионы, которые стали частью страны по итогам референдумов, приведут к глобальной катастрофе. По его мнению, в таком случае может начаться полноценная третья мировая война.