«Жалкие, ничтожные люди»: Медведев дал характеристику западным политикам Дмитрий Медведев назвал западных политиков «жалкими, ничтожными людьми»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью с RT назвал западных политиков жалкими и ничтожными. Он объяснил, что во время его президентства они оказались не готовы к диалогу, хотят войны и ущемляют Россию.

Они оказались не готовы к диалогу. Так что, если выражаться словами известного литературного героя — жалкие, ничтожные люди. <...> Они не хотят мира — они хотят войны, они не хотят сотрудничества — они хотят конфронтации, они всячески пытаются ущемить нашу страну. Вот поэтому такая характеристика, — сказал Медведев.

Ранее Медведев прокомментировал заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о том, что мирные переговоры на равных условиях между Россией и Украиной должны быть отвергнуты. Он заявил, что «трудно не согласиться с гинекологом, которая прикидывается руководителем ЕС». Медведев добавил, что Москва может вести переговоры исключительно с Вашингтоном и только об условиях послевоенного мироустройства, хотя и об этом пока говорить рано.