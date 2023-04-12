«Жадная семейка, без тормозов»: в Госдуме о прокурорской проверке Пугачевой Депутат Соловьев обвинил семью Пугачёвой в антироссийской позиции и жадности

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Алла Пугачева

Семья певицы Аллы Пугачевой с начала СВО занимает антироссийскую позицию, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Сергей Соловьев. По его словам, сама Примадонна критикует ВС России, ее муж — иноагент, поэтому неудивительно, что ее саму и ее дочь Кристину Орбакайте, а также внука Никиту Преснякова проверяют на предмет финансирования ВСУ.

На мой взгляд моральное разложение этой семьи — закономерный итог, потому что весь смысл их жизни, это материальное обогащение, строительство замков и т.д. Это не глупая, но жадная семейка, без тормозов и моральных принципов. Печальный и карикатурный итог карьеры, все их творчество - это шлягерный шансон о несчастной любви и никогда о беззаветной и преданной любви к Родине, — сообщил депутат.

Он также обвинил весь клан Пугачевой в том, что для них «где хорошо, там и родина». По мнению Соловьева, именно поэтому они покупают недвижимость в США, которые являются главным организатором антироссийских экономических, политический санкций и военной поддержки Украины.

Прокуратура и Следственный комитет проверит обращения и заявления о их противоправной деятельности и, надеюсь, будет справедливое судебное решение, — резюмировал Соловьев.

Ранее общественники обратились в СКР с просьбой проверить певицу Кристину Орбакайте и ее старшего сына Никиту Преснякова на предмет финансирования ВСУ. Представители Ассоциации патриотических сил Юга России также попросили лишить Орбакайте квартиры в Москве, доставшейся ей от Аллы Пугачевой.

Музыкальный продюсер Андрей Разин назвал нападки на Пугачеву «безумством сумасшедших идиотов». Он признался, что находится не в лучших отношениях с Примадонной, но осуждает негативные высказывания в ее адрес со стороны конъюнктурных представителей шоу-бизнеса и политики.