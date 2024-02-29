«Зевнули немножко»: Путин о необходимости расширения БАМа и Транссиба Путин: пропускная способность БАМа и Транссиба вырастет до 210 млн тонн в год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Байкало-Амурская и Транссибирская магистрали будут расширены. В свое время Россия «зевнула» эту возможность, заявил президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию. По его словам, пропускная способность БАМа и Транссиба до 2030 года возрастет со 173 млн до 210 млн тонн в год. Теперь предстоит все это наверстать, сказал президент.

В свое время мы немного, извините за моветон, зевнули немножко, теперь должны наверстать, — сказал Путин.

Также глава государства заявил, что высокоскоростная железнодорожная магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом будет проходить через Тверь. По его словам, маршрут также будет пролегать через Великий Новгород. Путин подчеркнул, что в планах правительства построить ВСМ через разные города России.

Также президент призвал достичь технологического суверенитета РФ. Он подчеркнул, что важно прийти к независимости в тех областях, которые обеспечивают устойчивость экономики страны.

Российский лидер поставил задачу к 2030 году в полтора раза увеличить долю отечественных высокотехнологичных продуктов на внутреннем рынке. Также Путин заявил, что через шесть лет РФ должна войти в топ 25 стран — лидеров по числу промышленных роботов.