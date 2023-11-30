Зеленскому разрешили задать вопрос Путину во время прямой линии Песков: даже Зеленский сможет задать вопрос Путину на прямой линии

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Даже президент Украины Владимир Зеленский сможет задать вопрос российскому лидеру Владимиру Путину во время прямой линии, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит Telegram-канал SHOT, спросить что-либо у главы государства через сайт или кол-центр возможно из любой точки мира.

Ранее Песков заявил, что Путин подведет итоги года 14 декабря. Мероприятие будет представлять собой объединенный формат прямой линии и итоговой пресс-конференции. В студии будут присутствовать российские региональные и федеральные журналисты, а также их иностранные коллеги, которые аккредитованы и продолжают работу в Москве.

Мероприятие не имеет точного хронометража, это всегда содержательное и продолжительное событие, подчеркнул пресс-секретарь президента. Он добавил, что, как и в предыдущие годы, сотрудники ОНФ продолжат в течение года обрабатывать вопросы россиян после завершения программы.

Последний раз мероприятие (19-е по счету) прошло 30 июня 2021 года. Оно продлилось 3 часа 44 минуты. По данным Mediascope, эту прямую линию с Владимиром Путиным посмотрели более 6,3 млн россиян. В 2022 году прямая линия с главой государства не проводилась.