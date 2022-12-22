Зеленскому предрекли судьбу бен Ладена Депутат Госдумы Фролова предрекла Зеленскому судьбу террориста № 1 бен Ладена

Фото: Oliver Contreras - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Депутат Госдумы Тамара Фролова заявила NEWS.ru, что по итогам визита в США президента Украины Владимира Зеленского многомиллиардная военная поддержка Киева будет продолжена, так как Вашингтон не заинтересован в мирных переговорах. При этом положение украинского лидера на Западе, по ее мнению, выглядит очень шатким и наводит на мысли о судьбе «террориста номер один» Усамы бен Ладена.

Мы ведь хорошо помним, как бен Ладена тоже когда-то считали борцом с коммунизмом, за свободу, снабжали оружием во время войны в Афганистане (1979–1989), а потом сделали террористом номер один. Где теперь бен Ладен? Делаем выводы, каждый — свои! — подчеркнула депутат.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что ни Зеленский, ни Белый дом США не желают мира и не готовы к нему. По мнению Антонова, и Украину, и Соединенные Штаты Америки устраивают конфликт, гибель солдат и «дальнейшее привязывание украинского режима к нуждам Вашингтона». При этом дипломат назвал лживыми тезисы американских СМИ о России, которая, по сообщениям американских журналистов, не заинтересована в достижении мира.

Обозреватель The Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон предположил, что Запад начал пересматривать свое отношение к Киеву. По его мнению, среди западных лидеров образовался раскол, а самому Зеленскому не стоило заявляться на Запад «с чашей для пожертвований». Он также подчеркнул, что Украина, по сути, разрушила репутацию армии, которой когда-то боялись.

2 мая 2011 года Усама бен Ладен был уничтожен американским подразделением спецназа в своем доме, располагавшемся в 1,3 км от здания Пакистанской военной академии в Абботтабаде. Операция, получившая название «Копье Нептуна», была осуществлена по приказу тогдашнего президента Барака Обамы США и проведена отрядом Группы развития специальных средств войны флота под контролем Совместного командования специальных операций и ЦРУ. Тело бен Ладена было перевезено в Афганистан для опознания и в течение суток после его гибели захоронено в море.