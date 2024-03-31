Зеленскому предложили вариант для прекращения конфликта на Украине Рогов: Зеленскому для прекращения конфликта надо вывести войска с регионов РФ

Фото: president.gov.ua

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно отдать приказ о выводе войск из новых регионов России для прекращения конфликта, заявил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов. По его словам, речь идет о территориях Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР.

План для Зеленского простой. Если говорить о границах 2022 года, то я думаю, что тогда ему надо начинать с отвода оккупационных сил ВСУ, которые сейчас находятся на части территорий Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР, — уточнил Рогов.

Только после выполнения этого условия можно говорить о начале переговоров с Россией, подчеркнул политик. По мнению председателя, они в итоге должны сводиться к «началу процесса капитуляции и освобождения юго-восточных русских земель».

Ранее Рогов отметил, что заявление президента Украины о возможных переговорах с российскими властями является «своего рода клоунадой». Как посчитал политик, таким образом украинский лидер пытается спасти свое положение. Зеленский осознал, что «запахло жареным», поэтому преподносит слова о переговорах как способность к компромиссу, указал он.