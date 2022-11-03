Зеленскому пообещали показать Крым из окна автозака Депутат ГД Шеремет предрек Зеленскому возможность увидеть Крым и море из окна автозака

Фото: IMAGO/Ukrainian President s Offi/Global Look Press

Владимир Зеленский

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал желание президента Украины Владимира Зеленского увидеть Крым. Он заметил, что у украинского лидера может появиться такая возможность, но только из окна автозака для перевозки военных преступников, пишет РИА Новости.

Поводом для комментария стало заявление украинского президента, прозвучавшее в интервью чешскому телевидению, о его намерении поехать в Крым и увидеть море. При этом Зеленский сообщил, что хочет отправиться на полуостров, «когда будет тепло».

Если Зеленский не успеет сбежать за границу, то он действительно сможет приехать в Крым, но только в автомобиле для перевозки военных преступников. Из окна автозака он сможет увидеть и Крым, и море, и Крымский мост, — сказал на это Шеремет.

На днях Михаил Шеремет обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом задуматься о бегстве из страны. Политик считает, что в ближайшие месяцы в мире может серьезно измениться соотношение политических сил, из-за чего режим в Киеве окажется не нужным Западу.

Ранее вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков перечислил причины возникновения «фантазий» президента Украины Владимира Зеленского о победе над Россией. Прежде всего, как указал политик, украинский глава страдает от проблем со здоровьем. Об этом, по словам Бобкова, свидетельствует его внешность.