Зеленскому назвали два варианта его дальнейшей судьбы Медведев: Зеленского ждет суд или ликвидация

Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский после капитуляции должен быть арестован или ликвидирован, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, которые приводит ТАСС, именно такая судьба постигла «духовного учителя Зеленского — Степана Бандеру».

Дальнейшая судьба Зеленского нам не безразлична. Он должен быть пойман и предан суду за преступления против граждан России и украинцев. При невозможности доставки такого преступника должны применяться правила, практикуемые для террористов, — сказал Медведев.

Капитуляция Украины, отметил он, возможна при любом президенте. В том числе и Владимире Зеленском, у которого 21 мая истекают полномочия. По его словам, главой государства с «преступным режимом» может быть и «свинья в ермолке», сделал он отсылку к «Ревизору» Николая Гоголя.

Также зампредседателя Совбеза РФ заявил, что решение о мире с Россией будет принимать не Зеленский, а США и их союзники. По его словам, Запад будет продвигать максимально невыгодный для Москвы договор, но Москва никогда такое соглашение не подпишет.

При этом Москва не сможет полагаться на надежность Киева или гарантии Запада, уточнил он. В случае возможного заключения договора с Украиной лучшей гарантией его выполнения будет вооружение России, например ракеты «Искандер», «Сармат» и другие, уверен он.