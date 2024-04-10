Зеленского заподозрили в готовности «залезть в карман будущих поколений» Захарова: Зеленский готов залезть в карман будущих поколений

Президент Украины Владимир Зеленский готов «залезть в карман будущих поколений», заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге в среду, 10 апреля. Так дипломат прокомментировала ожидание украинским лидером кредитов от США на продолжение военных действий, передает корреспондент NEWS.ru.

Зеленский заявил о согласии Украины воевать в кредит, если США одобрят такой вид помощи. Иными словами, он готов залезть в карман будущих поколений ради того, чтобы нынешние украинцы продолжали умирать, — сказала Захарова.

Ранее Зеленский заявил, что Украина согласится на любой вариант получения помощи от США, в том числе на тот, при котором Вашингтон будет давать деньги Киеву в кредит. По его словам, если бы стране предложили деньги сейчас и в кредит или бесплатно, но через год, то он выбрал бы первый вариант без раздумий.

Позже глава Украины сообщил о разработанном плане нового контрнаступления. По его словам, для этого ВСУ потребуется западное оружие, в том числе из США. Он не исключил атаки России на Харьков и вновь попросил вооружения у Запада. Однако в этот раз он сделал упор не на танки или ракеты, а на средства ПВО, чтобы «иметь возможность защитить себя».

Зеленскому необходимо понять, что он является лишь еще одной строчкой в длинном списке жертв американской системы, считает Захарова. Дипломат напомнила, что схожим образом американские власти в свое время обошлись с Вьетнамом.