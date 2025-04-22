Зеленского уличили в планах выпросить деньги на похоронах папы римского Депутат Хамитов допустил, что Зеленский посетит похороны Франциска ради денег

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить похороны папы римского Франциска с целью выпросить денег у Запада, предположил в беседе с LIFE.ru депутат Госдумы Амир Хамитов. По его словам, лидер этой страны не упускает возможности лишний раз появиться на обложках журналов.

Если раньше худо-бедно удавалось продавать Западу имидж «борца за свободу и независимость», то теперь приходится довольствоваться <...> «участником прощальной церемонии». Использует ли он такую благоприятную возможность, чтобы выклянчить у Запада денег? — высказался Хамитов.

Он назвал славу «сильным наркотиком», отметив, что Зеленский сильно зависит от нее. По словам парламентария, президенту Украины будет тяжело «слезть с медиаиглы».

Как ранее стало известно, Владимир Зеленский планирует посетить похороны папы римского Франциска. Офис президента уже начал подготовку визита на церемонию.