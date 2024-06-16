В Кремле призвали Зеленского задуматься над мирным предложением Путина Песков: Зеленскому следует задуматься над мирным предложением Путина

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Владимир Зеленский

Главе Украины Владимиру Зеленскому следует задуматься о мирном предложении российского лидера Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Представитель Кремля пояснил, что военная обстановка для Киева только ухудшается.

Нынешняя динамика положения дел на фронтах отчетливо демонстрирует, что и дальше для украинцев она будет ухудшаться. Но, наверное, политик, который интересы родины ставит выше своих собственных, и даже выше своих хозяев, он бы задумался над таким предложением, — подчеркнул Песков.

По словам пресс-секретаря Путина, итоги возможных переговоров с Украиной будет необходимо подтвердить системой гарантий, чтобы обеспечить доверие к ним. При этом он назвал очень сложной задачу «выработать эту систему гарантий с тем, чтобы обеспечить выполнение договоренностей, но тем не менее, если киевский режим как-то проявит трезвость, то это предстоит сделать».

Зеленский ранее заявил, что принятый по итогам саммита в Швейцарии «план действий» будет направлен России перед второй встречей. По его словам, необходимо «решать вместе», что означает справедливый мир для мира. Зеленский обратил внимание на то, что России нет среди участников саммита. Устав ООН, добавил политик, является для Украины основой.

Владимир Путин на встрече с руководством МИД России 14 июня озвучил еще одно реальное мирное предложение Киеву. Глава государства отметил, что Москве для урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризация и денацификация.