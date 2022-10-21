«Зеленский видит лишь стволы НАТО»: депутат ГД объяснил слова президента Депутат Морозов: Зеленский из своего бункера видит лишь стволы натовских гаубиц

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Высказывание президента Украины Владимира Зеленского о том, что к России будут относиться как к «отмороженному международному преступнику», говорит о том, что политик из своего бункера видит лишь стволы гаубиц НАТО, заявил РИА Новости депутат Госдумы Олег Морозов. По его словам, украинский лидер держится на оружии и деньгах, так же представляя себе окружающий мир. Зеленский, в свою очередь, сказал, что за Россией надолго закрепится репутация «отмороженного международного преступника».

Это заявление свидетельствует, что Зеленский из своего бункера видит только стволы натовских гаубиц. И ему кажется, что современный мир держится, как и он сам, только на этих стволах и на долларах, которые ему грузовиками привозят. Отсюда убогая смелость его риторики, — подчеркнул Морозов.

Депутат считает, что с Москвой в любом случае будут вести диалог. В частности, это касается и саммита G20. С Зеленским же, уверен парламентарий, будут говорит, пока он «нужен свои хозяевам».

Ибо он и есть сегодня главный европейский отморозок, — заключил Морозов.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что Зеленский в очередной раз устроил истерику. Так он в беседе с NEWS.ru отреагировал на слова украинского лидера, что российские военные якобы собираются взорвать Каховскую ГЭС.

Зеленский предупреждал, что дамба ГЭС удерживает до 18 млн кубометров воды. По его словам, если ее взорвать, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов.