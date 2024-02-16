«Зеленский подонок!»: сенатор об обвинениях Москвы в смерти Навального Сенатор Джабаров назвал подонком Зеленского, обвинившего РФ в смерти Навального

Фото: СФ РФ

Владимир Джабаров

Сенатор Владимир Джабаров назвал подонком украинского президента Владимира Зеленского, обвинившего Россию в смерти политика Алексея Навального. По словам парламентария, которые приводит Telegram-канал «Осторожно, новости», властям страны не было никакого смысла как-то вредить здоровью оппозиционера, которому «еще предстояло сидеть несколько лет».

У России не было никакого смысла как-то вредить здоровью Навального, абсолютно никакого. Человек отбывал срок, который еще предстояло сидеть несколько лет. Зеленский подонок! Ну ничего святого у этой мрази нет! Этот убийца детей Донбасса, Белгородчины, Херсона, Запорожья сделал грязное заявление о причастности руководства России к смерти Навального, — заявил сенатор.

Ранее о смерти осужденного оппозиционера в исправительной колонии № 3 «Полярный волк» сообщила пресс-служба УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. По данным ведомства, после прогулки он почувствовал себя плохо. Врачи не смогли его спасти.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ФСИН занимается всеми проверками в связи со смертью оппозиционера Алексея Навального в колонии. По его словам, в этом вопросе не требуется особых поручений. Он также добавил, что российскому президенту Владимиру Путину доложили о случившемся.