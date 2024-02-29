«Здравые силы услышат»: Слуцкий о внешнеполитической части послания Путина Слуцкий: ослепленный русофобией Запад толкает мир на грань третьей мировой войны

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что внешнеполитическая часть послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию является прямым руководством по сохранению мирной архитектуры XXI века на основе суверенного равенства государств. По его мнению, важнейшим заявлением главы государства стало обращение к политикам о готовности к обсуждению мирового контура неделимой безопасности в Евразии.

США и их сателлиты в борьбе за собственную гегемонию фактически обрушили систему безопасности в Европе, создав риски глобального противостояния и новой гонки вооружений. Президент прямо говорит о лицемерии и демагогии Вашингтона в вопросах стратегической стабильности, циничных уловках американской администрации для втягивания российской стороны в переговорный процесс на своих условиях, объявляя при этом же своей целью «стратегическое поражение России на поле боя». Коллективный Запад, ослепленный русофобией, продолжает толкать мир на грань третьей мировой войны. Последствия могут быть трагичными для всей планеты. Сегодня здравые силы должны услышать Россию, — заявил Слуцкий.

В Госдуме готовы подключиться к диалогу по вопросам безопасности в Евразии и не только, добавил депутат. Он подчеркнул, что это является задачами «цивилизационной важности».

Как сказал президент, — не мы начали войну, но мы ее закончим, решив все задачи СВО на Украине. Без сильной и суверенной России, которая самостоятельно определяет свой путь развития, никакой прочный и, главное, безопасный миропорядок невозможен. И коллективному Западу лучше это хорошо усвоить, — констатировал лидер ЛДПР.

В своем послании Путин заявил, что страны Запада воспринимают происходящие на Украине события как «какие-то мультики». Вместе с тем США и их союзники вновь пытаются втянуть Россию в гонку вооружений, указал глава государства.