«Здесь мы некомпетентны»: Песков о поставках Украине ракет ATACMS Песков отказался комментировать информацию о поставках Украине ракет ATACMS

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вопрос о поставках Украине дальнобойных ракет ATACMS относится к компетенции Вооруженных сил России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В связи с этим он объяснил, что администрация президента не может комментировать соответствующий вопрос, передает РИА Новости.

Это вопрос, который больше относится к компетенции наших, естественно, вооруженных сил, которые проводят специальную военную операцию. Поэтому здесь мы некомпетентны что-либо говорить на этот счет, — заявил Песков.

Ранее глава комитета по разведке сената США Марк Уорнер заявил, что Вашингтон может начать отправку вооружения на Украину на следующей неделе. По его словам, поставки стартуют после того, как американский президент Джо Байден подпишет соответствующий законопроект.

До этого Палата представителей конгресса США одобрила законопроекты о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Киев получит поддержку в размере $61 млрд, Тель-Авив — $26,38 млрд, а Тайбэй на «противостояние коммунистическому Китаю» — $8,12 млрд. Кроме того, парламентарии проголосовали за документы о конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, а также введении дополнительных санкций в отношении Китая.