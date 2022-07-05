«Зазеркалье какое-то»: Захарова о британском законе о дезинформации Захарова высмеяла закон о дезинформации в Британии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Новый британский закон о дезинформации в соцсетях, видео-сервисах и поисковиках — это «какое-то зазеркалье», написала представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Дипломат с сарказмом отметила, что в качестве примера дезинформации в статье Guardian приводился разговор министра обороны Великобритании Бена Уоллеса с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.

Это просто зазеркалье какое-то. Министр обороны Британии Уоллес пообщался из своей машины с Вованом и Лексусом. Получается, прямая речь чиновника британского правительства и сочтена дезинформацией, — написала Захарова.

По мнению дипломата, истина все же в таком положении дел есть. По словам Захаровой, Уоллес на днях заявлял в интервью британским СМИ, что представитель МИД России еженедельно «угрожает бомбардировками ядерным оружием», чему подтверждений так и не последовало.

Так что британская правовая новелла должна называться «закон дезинформатора Уоллеса», — резюмировала Захарова.

Ранее стало известно, что Великобритания обяжет интернет-компании ограничить «дезинформацию» от других государств. Ресурсы должны будут сократить воздействие на аудиторию данных, якобы имеющих возможность представлять угрозу общественности страны и быть нацеленной на вмешательство в дела Великобритании.

29 июня Захарова обвинила британского министра обороны в распространении фейков и клевете. Она призвала главу Минобороны Британии привести хотя бы одно подтверждение обвинений в том, что представитель российского МИД «еженедельно угрожает забросать всех ядерными бомбами».