«Заявление скандально»: Пушков оценил высказывание Байдена о Си Цзиньпине Пушков: Байден пытается показать моральное превосходство США над Китаем

Фото: Jacqueline Martin / Pool via CNP/AdMedia/Global Look Press

Джо Байден

Заявление президента США Джо Байдена, назвавшего лидера КНР Си Цзиньпина диктатором, однозначно скандально, заявил в Telegram сенатор Алексей Пушков. По его мнению, Байден таким образом пытался показать миру моральное превосходство США над Китаем и собственное — над Си Цзиньпином.

Почему заявление Байдена о Си столь скандально — а оно однозначно скандально <...>. Дело не только в том, что оно прозвучало сразу после вежливых переговоров глав двух стран. И дело не в том, что у США и Китая две разные политические системы. Дело в том, что Байден таким образом как бы пытается утверждать моральное превосходство США над Китаем. И собственное превосходство над китайским лидером. Мол, мы, США — демократия, а там у них «диктатура». Мы, США, имеем право давать такие оценки, а они — нет, — написал Пушков.

Сенатор подчеркнул, что у США как раз нет такого морального превосходства над Китаем, поскольку по их вине гибнут сотни тысяч людей и миллионы становятся беженцами. Он отметил, что это у КНР есть полное право давать моральные оценки Вашингтону.

Ранее сообщалось, что Байден на пресс-конференции после встречи с Си Цзиньпином в очередной раз назвал его диктатором. Свои слова Байден объяснил тем, что Си Цзиньпин «является парнем, который руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от нашей». В МИД КНР назвали этот ход «крайне неверным и безответственным». В ведомстве также добавили, что Пекин выступает против политических манипуляций.