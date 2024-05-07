Завод Toyota в Санкт-Петербурге передали бренду Aurus Мантуров: завод Toyota в Петербурге передали бренду Aurus «уже давно»

Фото: Алексей Бабушкин/ТАСС

Обновленный автомобиль кортежа президента РФ Aurus Senat

Бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге передан бренду Aurus, производство планируют запустить до конца текущего года, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Он уточнил, что автопроизводитель получил бывший завод японской корпорации «уже давно», передает ТАСС.

[Завод Toyota] передали уже давно. До конца года [запустим производство], — сказал он.

В день инаугурации президента России Владимир Путин приехал в Кремлевский дворец на рестайлинговой версии лимузина Aurus. Этим автомобилем глава государства воспользовался впервые, черный седан проделал путь в несколько сотен метров до Большого Кремлевского дворца. Его сопровождал кортеж из восьми электромотоциклов.

Ранее заместитель директора проекта «Единая модульная платформа» ФГУП «НАМИ» Александр Лебедев рассказал, что локализация производства машин Aurus в России составляет порядка 90%. При этом в последнее время производство некоторых компонентов машин перенесли из недружественных стран в лояльные государства.

В марте главный дизайнер Aurus Юрий Черненко анонсировал выпуск электромотоциклов. Специалист уточнил, что российский автомобильный бренд сейчас проводит активные испытания транспортного средства. Черненко также заявил о хороших перспективах для электромотоциклов.