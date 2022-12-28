Завершились совместные морские учения России и КНР Минобороны РФ: завершились российско-китайские учения «Морское взаимодействие — 2022»

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Совместные учения военных моряков России и Китая «Морское взаимодействие — 2022» завершились в акватории Восточно-Китайского моря. За неделю экипажи двух стран совместно выполнили более десяти боевых упражнений, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.

Отряды боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая завершили отработку практических задач в рамках двустороннего военно-морского учения «Морское взаимодействие — 2022», которое проходило в акватории Восточно-Китайского моря, — рассказали в военном ведомстве.

Моряки России и Китая тренировались в освобождении захваченного судна, в поиске и спасении на море. Также вместе провели тактическое маневрирование и тренировки по связи. Противолодочная авиация помогала кораблям двух стран отрабатывать поиски подводной лодки «противника». Экипажи боевых кораблей стреляли по надводным и воздушным целям.

Учения, которые проводились с 21 по 27 декабря, завершились церемонией прощания в море.

Ранее отряд кораблей Тихоокеанского флота во главе с ракетным крейсером «Варяг» вышел в море из Владивостока для участия в военно-морских учениях «Морское взаимодействие». Главной целью учений называлось «укрепление военно-морского сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе».