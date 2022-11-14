Завершен прием поправок к проекту закона о пропаганде ЛГБТ Депутат Хинштейн: завершен прием поправок ко второму чтению проекта закона о пропаганде ЛГБТ

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Прием поправок ко второму чтению проекта закона о запрете пропаганды ЛГБТ завершен, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Госдума, по его словам, сможет принять пакет соответствующих проектов законов во втором, а затем в третьем чтениях на следующей неделе.

ИТ-комитет Госдумы завершил прием поправок ко второму чтению законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды. Расширенное заседание комитета с их обсуждением планируем провести в следующий понедельник. Рассчитываем, что уже на следующей неделе Госдума сможет рассмотреть пакет законопроектов во втором, а затем и в окончательном третьем чтении, — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Госдума 27 октября единогласно приняла в первом чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии в России, в том числе в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Также были введены три административные статьи, предусматривающие крупные денежные штрафы за нарушение закона.

Депутаты Госдумы Нина Останина и Николай Бурляев предложили ввести уголовную ответственность за повторное нарушение запрета пропаганды ЛГБТ. Поправка к соответствующему законопроекту предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.