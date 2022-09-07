«Затягивать нет смысла»: депутат о планах провести референдум в Донбассе Депутат Госдумы Новиков: ДНР и ЛНР сами должны назначить дату проведения референдумов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Определять дату проведения референдумов о присоединении к России в ДНР и ЛНР должно руководство республик, но затягивать нет смысла, заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Так он прокомментировал NEWS.ru инициативу секретаря генерального совета «Единой России» Андрея Турчака, который считает, что для этого подходит 4 ноября.

Руководство ЛДНР неоднократно высказывалось о настроении большинства граждан этих территорий, о невозможности дальнейшего существования вне состава России. Время и дата, это отдельный разговор. Это в любом случае прерогатива руководства республик, но затягивать историю с референдумами нет никакого смысла, — заявил Новиков.

Он добавил, что сейчас необходимо устранить все оставшиеся формальные препоны, которые мешают гражданам республик в полной мере заниматься развитием мирной жизни в своих регионах.

Ранее первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что большая часть жителей Донбасса, Херсона и Запорожья хочет присоединения к России. По его словам, проведение референдума абсолютно легитимно и российская сторона с уважением отнесется к любому решению жителей этих земель.