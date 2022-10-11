Заставили задуматься: в ГД ответили на желание Парижа к диалогу с Москвой Депутат Белик: эффективные действия российских военных заставляют Запад проанализировать ситуацию

Фото: Jan Woitas/ZB/Global Look Press

Страны Евросоюза не отличались единодушием и до событий на Украине, но сейчас виток противоречий вышел на новый уровень, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Белик. Комментируя слова главы МИД Франции Катрин Колонны о необходимости сохранять каналы диалога с Москвой, парламентарий подчеркнул, что из Парижа ни раз звучали подобные заявления. Белик отметил, что Россия — крупный игрок на международной арене, которого не запугать санкциями и не заставить свернуть с пути проведения специальной военной операции на Украине.

Эффективные действия военнослужащих нашей страны заставляют коллективный Запад задуматься и проанализировать текущую ситуацию. Курс, проводимый ЕС, идет вразрез с интересами граждан европейских стран. Для тех политиков, кто это понимает, важно поддерживать отношения с Россией, — сказал Белик.

Депутат добавил, что попытки изолировать Москву не только не увенчались успехом, но и оказали негативное влияние на сами европейские страны, жители которых устали от последствий незаконных и бессмысленных санкций. Высокие цены на газ в Европе уже пошатнули желание ряда членов ЕС слепо следовать антироссийской риторике.

Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что Париж считает важным сохранять каналы диалога с Москвой и выступает против попыток изоляции России. По ее словам, изоляция РФ была бы худшей политикой, так как Россия будет соседом Франции и по окончании конфликта.