«Зашоренная лошадь»: Пушков о последствиях военной помощи США Украине Сенатор Пушков: в Вашингтоне не понимают последствий военной помощи Украине

Фото: Министерство обороны Украины

В Вашингтоне не понимают последствий продолжающейся военной помощи Киеву, заявил сенатор Алексей Пушков. В Telegram-канале он написал, что США видят «геополитический мираж» о поражении России и не хотят воспринимать иные сценарии.

Она (администрация президента США Джо Байдена. — NEWS.ru) несется вскачь по пути войны, как зашоренная лошадь, видя перед собой геополитический мираж в виде поражения России, и, похоже, не хочет воспринимать какие-либо другие сценарии, — написал Пушков.

По мнению сенатора, на Западе осталось не так много людей, способных мыслить рационально. В пример он привел американского предпринимателя Илона Маска, который задался вопросом, чем закончится выделение очередного пакета помощи Украине в размере $2,1 млрд.

9 июня Пентагон сообщил, что США решили предоставить Украине очередной пакет военной помощи в размере $2,1 млрд. В него войдут критически важные средства ПВО и боеприпасы. Украине, в частности, предоставят дополнительные снаряды для систем Patriot, ракеты Hawk, 105-мм и 203-мм артиллерийские снаряды, беспилотники Puma.

После этого Маск усомнился в пользе нового пакета военной помощи США Украине. Многие пользователи в ответ на сообщение бизнесмена призвали прекратить поставки оружия Киеву.