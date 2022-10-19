Заседание Совфеда разделили из-за встречи Путина с Совбезом

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Еще одно заседание Совета Федерации состоится после встречи российского президента Владимира Путина с Советом безопасности. Провести его предложила глава СФ Валентина Матвиенко. Она призвала сенаторов сделать перерыв в работе на время проведения встречи с участием главы государства, передает телеканал «Звезда».

Предлагаю провести заседание Совета Федерации сегодня с перерывом. Мы отработаем первую часть, а продолжение начнется в 17:00. Нет возражений? Нет, принимается, — сказала Матвиенко.

Также она отчитала сенаторов, которые позволяют себе опаздывать на заседания. Матвиенко поручила ввести для них наказание в соответствии с регламентом. Глава СФ добавила, что сейчас ситуация «не позволяет вести себя расслабленно».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что заседание Совета безопасности России, которое пройдет 19 октября под предводительством президента страны Владимира Путина, носит плановый характер. По его словам, на нем будут обсуждаться вопросы миграционной политики страны, а также другие запланированные ранее темы.