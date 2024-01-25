Мэр Новосибирска ушел в отставку Мэр Новосибирска Локоть ушел в отставку по собственному желанию

Фото: Гердо Владимир/ТАСС

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ушел в отставку, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителей пресс-службы городской администрации. В мэрии подчеркнули, что Локоть досрочно сложил с себя полномочия по собственному желанию. Отмечается, что он был избран в 2014 году и переизбран в сентябре 2019 года. Исполнять обязанности главы города будет первый вице-мэр Новосибирска Олег Клемешов.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 25 января 2024 года досрочно прекращает полномочия главы муниципального образования в связи с отставкой по собственному желанию, — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Объясняя причины своей отставки, Локоть заявил, что он покидает пост для перехода на новую должность. Бывший мэр Новосибирска подчеркнул, что город продолжит активно развиваться после его ухода. Он также отметил, что власти приняли все необходимые решения для формирования городского бюджета на 2024 год.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников впервые заговорил о грядущей отставке мэра Новосибирска 28 декабря в эфире регионального телеканала ОТС. По его словам, Локоть перейдет на новую работу, предполагающую «решение общегосударственных задач».