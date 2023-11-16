Зарплаты госслужащим в России «заморозили» до 2025 года В РФ приняли закон о приостановке индексации зарплат госслужащих до 2025 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России приостановят индексацию заработной платы государственных служащих до 2025 года, сообщает РИА Новости. Соответствующий законопроект приняла в четверг, 16 ноября, Госдума в третьем, и окончательном чтении. Данная мера не коснется силовиков. Ожидается, что таким образом возможно будет сэкономить 36 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что законопроект должен был затронуть судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов и сенаторов, полицейских и военных. Однако позже в Минфине пояснили, что вопрос индексации зарплат военнослужащих и сотрудников силовых ведомств будет рассматриваться отдельно.

До этого директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, доктор экономических наук Александр Широв рассказал, что в 2024 году зарплаты продолжат расти, особенно в тех отраслях, где на данный момент доходы работников низкие. Среди основных отраслей, в которых произойдет повышение, он назвал сельское хозяйство, легкую промышленность, машиностроение и металлургию.

В начале ноября министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов выступил против повышения зарплат учителям. По его словам, иначе это приведет к тому, что люди пойдут в профессию за деньгами, а не по призванию.