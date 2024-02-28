«Зарабатывали миллионы»: депутат призвал лишить иноагентов любой помощи Депутат Пискарев призвал лишить иноагентов любой помощи в России

Фото: Russian State Duma Photo Service/Global Look Press

Василий Пискарев

Иностранных агентов нужно лишить финансовой и любой другой помощи, заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, в России они зарабатывали миллионы, которые «тратили на разрушение» этого же государства. Он выразил уверенность, что новый закон, запрещающий покупать рекламу у иноагентов, направлен на обеспечение безопасности и защиты суверенитета РФ.

На рекламе иноагенты зарабатывали миллионы. А затем тратили эти деньги на поддержку киевских нацистов. У них общая задача — нашу страну как минимум разрушить, поэтому любая финансовая или иная помощь иноагентам должна быть прекращена, — считает Пискарев.

28 февраля Госдума приняла в третьем чтении законопроект о запрете на размещение рекламы на площадках иностранных агентов, а также о запрете рекламы таких ресурсов. Пискарев пояснил, что ответственность будет предусмотрена как для иноагентов, так и для тех, кто рекламу у них покупает.

Депутат рассказал, что за рекламу иноагентских ресурсов будет предупреждение от госорганов, а при повторном нарушении грозит штраф до 300 тысяч рублей. При этом самим иноагентам будут вменять штрафы, пояснил Пискарев. В случае двух таких нарушений в течение года появляется опасность получить до двух лет лишения свободы.

Ранее продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что обновленный закон «О рекламе» серьезным образом повлияет на деятельность иностранных агентов, поэтому определенные проекты могут быть приостановлены. По его словам, попытки найти другие пути монетизации будут, но и на них закон будет оказывать большое давление.