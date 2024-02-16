«Запредельный цинизм»: Москва ответила на реакцию США на смерть Навального МИД РФ назвал «запредельным цинизмом» реакцию США на смерть Навального

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Запредельным цинизмом назвали в МИД России реакцию США на смерть в исправительной колонии российского оппозиционного политика Алексея Навального. Также российское внешнеполитическое ведомство задалось вопросом, почему смерть гражданина России для США важнее гибели американского журналиста в украинской тюрьме.

Запредельным цинизмом. <...> Интересно, почему для Белого дома и госдепа смерть российского гражданина в российской исправительной колонии оказалась гораздо важнее и показалась более ужасной, чем гибель американского гражданина, журналиста Гонсало Лиры, замученного в украинской тюрьме? — говорится в заявлении.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала моментальную реакцию лидеров стран НАТО на смерть оппозиционера саморазоблачительной. Она обратила внимание на то, что обвинения в адрес России появились раньше результатов судмедэкспертизы.

Тем временем спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил в смерти Навального Вашингтон и Брюссель. Он отметил, что причину установят судмедэксперты и следствие, однако следует задать вопрос, кому выгодна смерть политика.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов считает, что смерть оппозиционера выгодна врагам России, в частности странам Запада. По его словам, Навального можно сравнить с Александром Литвиненко и Сергеем Скрипалем, новости об ухудшении здоровья которых использовались Западом для провокаций против России.