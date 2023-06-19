Сотрудники ФСБ предотвратили теракты против чиновников в Запорожской области, сообщили ТАСС в Центре общественных связей ведомства. В ФСБ уточнили, что теракты готовились военной разведкой Украины и были направлены против представителей военной администрации и сотрудников правоохранительных органов региона.